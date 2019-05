Ospedale della Murgia, inaugurazione dell'ambulatorio di gastroenterologia

Venerdì 10 maggio alle ore 9.00 presso l’Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" sarà finalmente inaugurato l'Ambulatorio di Gastroenterologia dedicato alle MICI, Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Un altro importante tassello che si aggiunge alla necessità di offrire nel territorio murgiano un qualificata e ampia offerta medica capace di offrire risposte importanti anche per quanto concerne patologie quali il morbo di crohn e la rettocolite ulcerosa. Poter garantire una multidisciplinarietà di figure mediche specialistiche capaci di trattare il paziente in ogni sua fase della malattia, dalla diagnosi alla cura. Un lavoro di sinergia tra la Regione Puglia, la ASL Ba e l’Ospedale della Murgia che hanno saputo traguardare nella giusta direzione per costruire anche qui un presidio di eccellenza al fine di attutire l’impatto dei viaggi fuori regione per il trattamento di queste malattie. Importante e significativo il ruolo svolto dall’Associazione M.I.Cro. Italia ODV che ha saputo coniugare le esigenze ed i fabbisogni dei sui associati, pazienti affetti da MICI e loro familiari, traducendoli in uno stimolo positivo per le Istituzioni che con lungimiranza hanno raccolto questa richiesta e l’hanno tradotta concretamente in questo nuovo reparto che sarà inaugurato presso l’Ospedale della Murgia. Il reparto diretto da… citare nomi ma solo se necessario e se lo ritiene opportuno… si compone di…descrivere l’ambulatorio ed i suoi reparti…

All'inaugurazione saranno presenti il governatore pugliese, Michele Emiliano; il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce; il dirigente Dipartimento Sanità Regione Puglia, dott. Giovanni Campobasso; il Direttore Medico Ospedale della Murgia, dott. Domenico Labate. Dal Saverio de Bellis di Castellana Grotte il direttore Generale dott. Tommaso Antonio Stallone ed il Direttore Scientifico Prof. Gianluigi Giannelli; il Presidente di M.I.Cro. Italia ODV Vincenzo Florio. Da Milano presenti il Presidente Comitato Scientifico M.I.Cro. Italia Dott. Gianluca M. Sampietro, ed il Prof. Sandro Ardizzone. Il dott. Dott. Donato Piglionica, Responsabile Unità Dipartimentale di Endoscopia Ospedale della Murgia; il Responsabile U.O.C. Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva Ospedale San Paolo – Bari, il dott. Enrico Amati; il Dirigente Medico U.O.C. Gastroenterologia Ospedale F. Miulli, dott. Nicola De Tullio; ed il Dirigente Medico U.O.S.D. Gastroenterologia Interventistica Ospedale Madonna della Bruna – Matera, dott. Fabrizio Forte. Al termine dell'incontro sarà sottoscritta l'importantissima Campagna di Sensibilizzazione chiamata "IBD: Non tutte le disabilità sono visibili - Not every disability is visible" promossa da M.I.Cro. Italia ODV, Regione Puglia e ASL BA. Una campagna che intende richiamare l'attenzione non solo delle Istituzioni pubbliche e private, dei cittadini e dei titolari di pubblici esercizi alle difficoltà che sono costretti ad affrontare i pazienti affettida Malattie Infiammatorie Croniche Intestinale. Malattie invisibili ed invalidanti che molto spesso costringono, chi ne soffre, a restare chiuso in casa e a limitare la vita pubblica e sociale. Proprio per combattere i fenomeni di deriva e di isolamento, in tutti gli esercizi commerciali, uffici pubblici, stazioni e luoghi di aggregazione che aderiranno alla campagna sarà apposta una apposita targhetta che aiuterà chi gravato da queste patologie ad avere una corsia preferenziale per usufruire dei servizi igienici.