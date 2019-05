Il Paniere del Parco dell’Alta Murgia, sabato il terzo incontro. Progetti entro il 25 maggio

Continua il progetto Paniere del Parco dell’Alta Murgia con cui il Parco Nazionale dell’Alta Murgia intende far conoscere ed apprezzare le produzioni tipiche del territorio e avviare contemporaneamente un processo di partecipazione e formazione con i territori sul tema delle “Cooperative di Comunità”.



Sabato 11 maggio alle ore 10:00 ad Altamura presso Palazzo Baldassarre si terrà il terzo incontro formativo/laboratoriale per conoscere cosa sono le cooperative di comunità, come nascono, quali sono strumenti e le buone pratiche ed esercitarsi sulla redazione di idee progettuali insieme ad esperti.



A seguito di questa ultima giornata di formazione ed entro la scadenza del 25 maggio 2019 i partecipanti al percorso potranno candidare un’idea progettuale di creazione di nuovi servizi legati ai prodotti bandiera dei comuni del Parco.



Le migliori 2 idee progettuali saranno selezionate da una commissione di esperti, avranno un ulteriore affiancamento consulenziale per la redazione del business plan e saranno presentate durante la giornata conclusiva del progetto che si terrà a giugno.



Il progetto partecipato Paniere del Parco dell’Alta Murgia è partito a gennaio 2019, è attuato con l’assistenza tecnica di CoopCulture, la collaborazione di Legacoop Puglia e in collaborazione con la Condotta Slow Food delle Murge.