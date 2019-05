'Amnesia', al via la seconda mostra del giovane artista altamurano Vincenzo Capurso.

'Amnesia' è il titolo della seconda mostra personale del giovane artista altamurano Vincenzo Capurso, studente presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce.

Con il loro stile pittorico, la matericità e la fugacità dei tratti, le opere presentate rendono all'osservatore un'estetica rigida, conflittuale, fatta di contrasti cromatici e concettuali. E come in una disfunzione dell' ipotalamo, il ferro dimentica la sua forma primaria; la ruggine, invece, si lascia trasportare ossidando la lastra e diviene l'imprimitura da cui resuscitano paesaggi, luci e volti sfuggenti, in un ambiente antropizzato, freddo, piovoso. Nella confusione urbana, spesso, l'idea di rappresentare uno spazio razionale si perde e diviene spazio emotivo. Il soggetto del focus visivo è l'atmosfera, non vista ,quindi, solamente come scelta stilistica.

L'osservatore si pone dinanzi ad una visione influenzata dal romanticismo tedesco e latino, identificabile nello "sturm und drang" di Goethe, e, contestualmente, dall' italiana interpretazione leonardesca dei cosiddetti 'paesaggi atmosferici'.

L'appuntamento è fissato per domenica 2 giugno alle ore 19.30 per l'inaugurazione dell'evento presso lo spazio espositivo 'La cornice' di Vitti Anna in via 20 settembre n°21, Altamura. Interverrà, presentando i lavori, la preside del liceo artistico C.Levi di Matera Patrizia Di Franco.

La mostra rimarrà allestita dal 2 al 10 giugno 2019 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 19.00 alle 21.30.