Sabato 18 maggio la BCC di Santeramo apre la sua decima filiale a Molfetta

Il prossimo 18 maggio, a Molfetta, l’Istituto di Credito santermano fondato nel 1957 dal compianto dott. Orlando Leone, aprirà la sua decima filiale consolidando – dopo l’apertura della filiale di Bisceglie – la propria presenza nel territorio del nord barese.

L'inaugurazione della nuova filiale, che avrà sede in via Ugo Bassi, 10, si svolgerà alle ore 19:30 alla presenza – come da tradizione – del presidente dell’ente creditizio, il dott. Costante Leone, dei membri del Cda, dei componenti la Direzione Generale, dei dipendenti della Banca, di esponenti del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e da altri rappresentanti locali.

Lo sportello di Molfetta andrà ad aggiungersi agli altri già presenti nelle provincie di Bari, Taranto e BAT oltre ad essere presente in Basilicata nella vicina Matera.

L’apertura di questa nuova filiale rappresenta sempre più il consolidamento dell’azione della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo che, perseguendo sempre la propria mission di vicinanza al territorio e alle realtà locali, continua ad ottenere ottimi risultati in termini gestionali ed organizzativi tali da consentirne una capillare crescita e presenza sul territorio pugliese.

La BCC di Santeramo, infatti, ha chiuso il 2018 con un utile netto di esercizio che si attesta a 2,5 milioni di euro, presentando un risultato economico estremamente positivo e con un valore di CET 1 (indice che misura la solidità delle banche) pari al 28,63%, collocandosi ai vertici delle graduatorie nazionali.

«Siamo orgogliosi di questo ulteriore grande successo che ci accingiamo a conseguire» – afferma il presidente della Banca di Credito Cooperativo, il dott. Costante Leone.

«Avere il territorio come unico faro della nostra azione – continua il Presidente della BCC di Santeramo – fa della nostra Banca un punto di riferimento accreditato. Tante famiglie, imprese e professionisti del territorio credono nella nostra Banca e trovano un partner solido e affidabile sempre pronto a venire incontro alle loro esigenze, supportandone crescita e ambizioni».