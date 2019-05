Centro sociale per adulti, Port'Alba e San Michele delle Grotte, al via affidamento lavori

Sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Altamura, i bandi per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del centro sociale per adulti in via Leopardi, per la rifunzionalizzazione del laboratorio Portalba e per la sistemazione del pavimento sovrastante il sito ipogeo di San Michele delle Grotte.

I lavori del Centro Sociale per Adulti in via Manzoni (angolo via Leopardi) prevedono un importo di 2.000.000 € e saranno finanziati per 1.300.000 € dalla Regione Puglia e per 700.000 € con fondi comunali mediante avanzo di amministrazione.

Il progetto prevede la realizzazione di uno stabile in via Leopardi (una traversa di via Manzoni) che ospiterà un centro sociale per adulti in difficoltà, un centro di pronta accoglienza ed un centro sociale polivalente per anziani.

La scadenza per la presentazione delle offerte telematiche è prevista il 28 maggio alle 12:00.

L'intervento di rifunzionalizzazione del Laboratorio Urbano Giovanile Port'Alba, per un importo di 150.000 €, è volto al rilancio ed alla rivitalizzazione di questo luogo di aggregazione, mediante attività che promuovano l'inclusione sociale, la lotta alla povertà ed ogni forma di discriminazione.

Il termine per la presentazione delle offerte telematiche è stato fissato al 24 maggio alle 12:00.

È stato inoltre approvato il progetto esecutivo della sistemazione della pavimentazione sovrastante il sito ipogeo di San Michele delle Grotte. Poiché è in fase di attuazione il progetto di restauro conservativo e consolidamento dell'insediamento rupestre sottostante da parte dell'A.B.M.C., per non vanificare tale intervento si rende necessario dare priorità alla sistemazione della superficie superiore. L'importo è di 47.000 €.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche è fissato per il 22 maggio alle 12:00. Seguiranno le procedure di affidamento dei lavori. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di riqualificare i beni esistenti, oltre a creare nuovi spazi di aggregazione.