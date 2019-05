Dehors, martedì prossimo incontro pubblico per illustrare regolamento.

Si terrà martedì 21 maggio alle 11:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura, il secondo incontro aperto alle associazioni di categoria, alle attività commerciali e artigianali del settore alimentare, alle associazioni professionali di geometri, architetti ed ingegneri, ai consulenti sanitari, alle associazioni di interesse, per illustrare il regolamento per l'allestimento dei dehors, elaborato in I Commissione, di concerto con gli uffici competenti, sottoposto ad un primo incontro in conferenza di servizi, con le relative osservazioni poste dalla Soprintendenza.

Interverranno la Presidente Maria Carmela Longo ed i consiglieri della I Commissione (Anna Lillo, Pietro Mascolo, Vito Menzulli, Nunzio Monitillo, Raffaele Difonzo, Luigi Lorusso e Carlo Scarabaggio), l'Assessora al Bilancio e Attività Produttive Teresa Pellegrino, la Sindaca di Altamura Rosa Melodia.