Comune di Altamura: avviato iter per riqualificazione istituti scolastici

È stato avviato, con determina n.492 dell'8/05/2019 del VI Settore Lavori Pubblici, l'iter per la riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici di Altamura. Saranno effettuati interventi di adeguamento della normativa antincendio e degli impianti elettrici esistenti, per un importo pari a 600.000 €.

I lavori riguarderanno i seguenti edifici: la scuola primaria e dell'infanzia “San Giovanni Bosco” in piazza De Napoli, la scuola dell’infanzia “Collodi” in via Treviso, la primaria “Madre Teresa di Calcutta” e la scuola dell’infanzia “Karol Wojtyla” in via Minniti, la scuola primaria e dell’infanzia “Roncalli” in via Piccinni. La durata dei lavori prevista, dalla data di affidamento, è di circa 5 mesi.

Seguiranno, a breve, la pubblicazione del bando e le ulteriori procedure per l’affidamento dei lavori.