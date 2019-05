Nuova fermata della navetta per l'aeroporto ad Altamura

La deputata pentastellata Angela Masi annuncia il potenziamento delle navette Matera - Aeroporto di Bari con una fermata anche nella vicina Altamura.

“Avevo sottolineato al ministro del Sud Barbara Lezzi l'importanza di prevedere una fermata anche ad Altamura, come già accade per le altre corse, per non penalizzare l'Alta Murgia. Numerosi sono i turisti e i cittadini che potranno usufruire di questo servizio”, scrive Masi. “Migliorare le infrastrutture e potenziare i servizi è fondamentale sia per chi vive questo territorio, sia per aumentare il flusso di visitatori che vogliono raggiungere la città di Altamura; incrementare il numero di navette significa far arrivare i turisti in maniera più sostenibile”. I nuovi orari saranno in vigore dal 24 maggio.