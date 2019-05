Altamura, abusivismo edilizio in località Cecalupo

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Altamura hanno accertato la presenza di interventi edilizi abusivi di nuova costruzione ad Altamura, precisamente in località Cecalupo.

In dettaglio, si tratta di un manufatto con struttura portante e muri perimetrali in pietra, con tetto di copertura in pannelli coibentati, adibito a fabbricato rurale e di una pensilina con struttura intelaiata in metallo.

Per gli abusi riscontrati (violazioni ex DPR 380/2001), è stata deferita all’Autorità Giudiziaria l’amministratrice dell’impresa proprietaria del terreno su cui sono state edificate le opere edilizie illecite.