Si svela il Museo Virtuale Altamura 1799

Dopo un lavoro intenso, durato diversi mesi, il Museo Virtuale Altamura 1799 è finalmente realtà. Un progetto ambizioso, reso possibile dalla collaborazione tra diverse anime della cultura cittadina: l’associazione culturale AlGraMà, diverse istituzioni scolastiche altamurane (l’Istituto Tecnico Tecnologico “Nervi”, il Liceo Classico “Cagnazzi”, il Liceo Scientifico Linguistico “Federico II di Svevia”, l’Istituto Tecnico Economico “Genco”), con la consulenza storico-scientifica dell’ABMC (Archivio Biblioteca Museo Civico). Per come è stato concepito, il Museo Virtuale Altamura 1799 non è un contenitore a tenuta stagna ma è destinato ad arricchirsi nel corso del prossimi anni, con sezioni sempre più complete e sempre più accattivanti, destinate a diventare un punto di riferimento imprescindibile per gli studiosi, gli appassionati di storia, gli studenti, i cittadini altamurani e i turisti in genere.

La presentazione Ufficiale del Museo Virtuale Altamura 1799 è prevista per giovedì 6 giugno, alle ore 19.30, all’interno della Sala Convegni dell’ABMC “Andrea Giorgio”, sita in piazza Zanardelli n. 18 (sotto i portici).