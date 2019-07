Approvato il bilancio 2018 di Aeroporti di Puglia

L'Assemblea degli Azionisti di Aeroporti di Puglia ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. All'Assemblea sono intervenuti, unitamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i rappresentanti dei Soci Regione Puglia. Il presidente di Aeroporti di Puglia, nell'illustrare i dati di bilancio, ha dichiarato "Il bilancio 2018 rappresenta un vero e proprio spartiacque nella vita della società – dichiara il presidente Tiziano Onesti - I numeri più che eccellenti del 2018, caratterizzati dalle importanti percentuali di crescita degli indicatori economici, dal valore della produzione, dai ricavi sino al traffico passeggeri, non solo testimoniano la solidità dei conti e lo stato di salute dell’azienda, ma anche la capacità di Aeroporti di Puglia di essere motore di sviluppo del territorio. Il bilancio del 2018 si inserisce, in continuità, in un percorso segnato da altri passaggi fondamentali per i prossimi progetti in cantiere della società, ossia: l'approvazione del Piano strategico al 2028 il finanziamento fino a 60milioni di euro concesso da un pool di banche per la realizzazione degli investimenti – infrastrutture e sviluppo rotte - previsto dallo stesso e l'adesione al programma Elite di Borsa Italiana".

"La fotografia di una solidità che ha portato Aeroporti di Puglia a dotarsi di una propria autonomia finanziaria e a conquistare una grande fiducia del mercato in termini di credibilità, affidabilità e valore. Un successo che il Consiglio di Amministrazione, con i colleghi Antonio Vasile e Beatrice Lucarella, condivide con l'intera struttura della società - guidata dal direttore generale Marco Catamerò - autentico patrimonio di valori umani e competenze, che ha reso possibile realizzare un programma ambizioso all'insegna dello sviluppo sostenibile per la società, per il territorio, per la comunità pugliese e, più in generale del Paese".

Per il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano:” il processo di riorganizzazione di Aeroporti di Puglia intrapreso da qualche anno, sta portando frutti sia in termini di aumento di passeggeri sia di generale e il significativo miglioramento dei principali indici economici finanziari. Questo ci spinge ad aumentare i nostri sforzi per garantire ai cittadini pugliesi sempre più voli in condizioni di sempre maggiore efficienza".