Quest'anno si festeggiano i 50 anni dallo sbarco sulla luna e Altamura non si fa cogliere impreparata. Il Boscosauro, in collaborazione con il “Parco Astronomico San Lorenzo”, ha organizzato per mercoledì 17 luglio, alle ore 20, presso la sua sede, una serata sotto le stelle tra la natura incontaminata.

L'evento, aperto a tutti e adatto a grandi e piccini, avrà come tema della serata: "Dalla Terra alla Luna".



Questo il programma dell'evento:



TELESCOPI ITINERANTI. Due o tre strumenti ottici per l'osservazione guidata di Luna, pianeti, ammassi stellari, nebulose, affiancata da 1-2 esperti fisici e astrofisici + spiegazione/orientamento celeste con laser blu.

LA LUNA A LED. Una riproduzione del nostro satellite alta 5 mt illuminata all'interno, pensata proprio quest'anno per commemorare il 50° Anniversario del Primo Uomo sulla Luna (1969-2019).





CONFERENZA DIVULGATIVA "DALLA TERRA ALLA LUNA". Un esperto in missioni spaziali racconta la storia della Conquista della Luna, dai racconti fantascientifici dell'800, passando dalle Missioni Apollo, per arrivare alla future missioni lunari. Il tutto con la proiezione di materiale digitale video-proiettato.



Un evento unico, tra la natura e il paesaggio della Murgia.



Costo del biglietto:

Bambini fino a 5 anni: GRATIS

Da 6 anni in su: 10,00 € a persona



CONSIGLI STELLARI:

Si consiglia a tutti i partecipanti di munirsi di giacche e maglioncini, visto che l'evento si terrà all'aperto sulla Murgia. Scarpe comode e, inoltre, consigliamo vivamente di portare dei teli, così da potersi sdraiare sul prato e osservare insieme il cielo.



Le prenotazioni saranno chiuse l raggiungimento di 200 partecipanti.



È possibile prenotare al numero +39 392 614 2901.