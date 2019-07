Reddito di cittadinanza,in Puglia importo medio mensile di 534 euro

In Italia è di 526 euro l'importo medio mensile del Reddito di cittadinanza, secondo i dati Inps dei primi tre mesi di erogazione. In Puglia l'importo medio mensile "è pari a 534 euro", sottolinea il deputato barese Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, commentando i dati regionali.



"In questi primi mesi sono già state accolte più di 83mila domande a fronte delle 120mila presentate, in sostanza circa il 70%. Una novità che, stando ai dati Inps, coinvolge più di 200mila persone". Al Reddito è legata la prossima discesa in campo di tremila 'navigator' in Italia, chiamati ad aiutare i beneficiari nella ricerca di lavoro. "Grazie all'efficienza di Anpal Servizi - spiega Brescia - da metà agosto saranno operativi in Puglia 248 navigator. Hanno già firmato i contratti e presto partirà la loro formazione": "hanno in media 33 anni, più di 130 sono donne e soprattutto sono preparati, con un voto di laurea in media pari al 109. Il loro ruolo sarà centrale".