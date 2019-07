Vertenza Natuzzi, siglata nuova determina dell'accordo di programma. 35mln di euro per investimenti

Notizie positive per il comparto del mobile imbottito ed in particolar modo per i lavoratori del gruppo Natuzzi, azienda santermana leader nella produzione di mobili imbottiti.

Stamattina, infatti, è stata definitivamente siglata la nuova Determina dell’Accordo di Programma del Mobile imbottito Murgiano, che durerà sino al 31.12.2022, tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni Puglia e Basilicata e Azienda Natuzzi S.p.a.

Il nuovo programma stanza circa 35milioni di euro di potenziali investimenti sia in area industriale che in area ricerca & innovazione digitale.

Gli investimenti si concentreranno sulla internalizzazione del taglio legno e gomma, semilavorati strategici del settore, presso i siti di Graviscella-Altamura e Ginosa.

«Attraverso la riqualificazione professionale – si legge nella nota inviata in Redazione - potranno rientrare al lavoro 490 persone che rimasero escluse dal “perimetro salotto” ad inizio anno e che saranno in CIGS sino al 31 dicembre 2020. Ma la verità è, con questo risultato, stiamo mettendo in sicurezza un intera azienda multinazionale».

«Si tratta di un grande successo – continua il deputato pentastellato santermano - frutto oltre che del mio personale e incisivo impegno politico, della collaborazione tra azienda, istituzioni e sindacati, che restituirà alla Natuzzi la grande opportunità di continuare, ancora per molti anni, ad essere leader mondiale nel settore del mobile imbottito e il fiore all'occhiello dell'imprenditoria dell'intero nostro territorio murgiano. Nessuno deve rimanere indietro. Buon lavoro a Tutti».