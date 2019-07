Avviso pubblico per la selezione di docenti abilitati all'Istituto "de La Salle" di Santeramo

Lo scorso 22 luglio l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Paritario San Giovanni Battista de La Salle di Santeramo in Colle ha pubblicato un avviso, ad evidenza pubblica, per la selezione di n. 44 docenti abilitati - per l'anno scolastico 2019/2020 - nelle classi di concorso di seguito specificate: A45 (ex AOl 7), A46 (ex AO19), Al 7 (ex AO25), A48(ex A029), A19 (ex A037), A21 (ex AO39), A42 (ex AO41), A47 (ex A048), A27 (ex A049), A12 (ex AO5O), Al 1 (ex AO51), A5O (ex AO6O) e A24-AA24 (ex A246), A24-AB24 (ex A346).

Il personale, una volta selezionato attraverso un colloquio selettivo di reclutamento, verrà impiegato (presso la sede dell’istituto paritario, in via E. Fermi n. 24 a Santeramo) con contratto a tempo indeterminato e tenendo comunque conto delle leggi vigenti in materia e del CCNL ANINSEI - livello di inquadramento VI.

Al fine di poter partecipare alla procedura di selezione, oltre i canonici requisiti generali, gli interessati dovranno essere in possesso di diploma di laurea specifico per l'accesso come da tabella rinvenibile sul sito internet del Ministero P. I. (v. o., specialistica e/o magistrale) e conseguente abilitazione a mezzo concorso pubblico o a mezzo sessioni riservate o a mezzo frequenza S.I.S.S. o PAS.

La domanda di ammissione al colloquio selettivo (redatta in carta libera e corredata dalla prescritta documentazione indicata nel bando) e chiusa in un plico, dovrà essere indirizzata e spedita e/o consegnata, alla sede dell’Istituto Superiore di Istruzione entro le ore 14:00 dell’8 agosto 2019.

I requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati saranno ammessi al colloquio selettivo con riserva.

Le operazioni di valutazione delle domande, avranno inizio entro giorni 5 (cinque) dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Tutte le altre info, l’avviso pubblico di selezione e altro materiale necessario è disponibile attraverso questo link.