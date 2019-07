Picco del caldo in settimana su tutta la Puglia. Temperature intorno ai 40°C

Grazie a una nuova parziale espansione dell’anticiclone africano dal nord Africa, la Puglia godrà di una settimana estiva con temperature molto elevate.

A darne notizia sono gli esperti meteorologi della testata ilmeteo.it.

Quest’oggi la giornata trascorrerà con il sole su tutta la regione, anche su Bari e sulle località costiere adriatiche e ioniche del Salento e del golfo di Taranto.

I valori massimi saranno compresi nell’intervallo tra 31° e 34°C delle zone più interne.

I giorni seguenti da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto scorreranno via senza alcun fenomeno: molto sole, poche nubi sia sulle coste che all’interno, ma con temperature in costante e graduale aumento, come l’afa.

Il picco massimo della nuova ondata di calore sarà nella giornata di venerdì 2 agosto su molte località della Puglia centro-settentrionale (Gargano, provincia di Foggia, Bari e Brindisi) si toccheranno i 40°C.

Anche Bari nello stesso giorno toccherà i 40°C. Sulle altre località specie le zone più interne, ma anche il Salento o il golfo di Taranto sfioreranno i 40°C.

Dappertutto la sensazione di afa andrà però crescendo, solo in parte mitigata dalle brezze pomeridiane.