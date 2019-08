Riapre il Centro Interculturale per Immigrati del Comune di Altamura capofila dell'Ambito Territoriale che include i Comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini.



L'aggiudicataria della gestione è l'associazione “Fornello” che avvierà le attività progettuali in partenariato con le associazioni “Link” e “L'altra faccia dell'Africa” di Altamura, “Michele Mancino”di Palazzo San Gervasio, “Opera mariana del Samaritano onlus” di Camigliano, Aps “ARCI Stand by” di Santeramo in Colle.

A darne comunicazione, alla nostra Redazione, è l'assessore ai servizi sociali, Rosa Colacicco.



Nel centro interculturale di Altamura che ha sede in via G. Falconi n.2. è attivo uno sportello immigrazione centrale, mentre negli altri Comuni dell'ambito saranno attivati gli sportelli - satellite.

Fra le attività sono previste l'accoglienza degli immigrati, la mediazione linguistico-culturale, servizi informativi di consulenza legale e disbrigo delle pratiche burocratiche su tutta la materia riguardante l'immigrazione attraverso un canale diretto con l'Ufficio Unico Territoriale della Prefettura e con l'Ufficio Stranieri della Questura, nonché con enti presenti nel territorio, servizio di consulenza psicologica di indirizzo e di accompagnamento, raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno delle migrazioni nell'area d'ambito, azioni formative e di consulenza per le amministrazioni comunali, punto di ascolto e di inoltro delle segnalazioni ricevute in merito alle problematiche riguardanti lo sfruttamento sessuale e lavorativo, istituzione di uno sportello informativo online.

Oltre all'attività di sportello sono in programma corsi di formazione per gli operatori ed i volontari del progetto, un laboratorio di chitarra e percussioni rivolto a bambini ed adolescenti, un laboratorio di pittura.

Gli operatori impegnati nel centro sono complessivamente 19 fra mediat ori linguistico-culturali, volonta ri, esperti di didattica, educatori professionali, coordinatori, avvocati, assistenti sociali e socio-sanitari.

Verranno inoltre realizzati laboratori nella scuola primaria finalizzati alla riflessione sui temi dell'interculturalità, dell'accoglienza e della diversità, corsi di sartoria e cucito, informatica di base, scrittura e storytelling, laboratori di lavorazione del feltro e della cartapesta.

Saranno inoltre, attivati corsi di lingua italiana, accompagnamento scolastico e mantenimento della lingua d'origine d'intesa con il Centro di Istruzione per Adulti. La gestione avrà la durata di 8 mesi.

Lo sportello a Santeramo sarà attivo - non appena avviato il servizio - il martedì (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00.