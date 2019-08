Libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020, nuovamente prorogati i termini per le domande

Con atto dirigenziale N. 108 del 30/07/2019, sono stati prorogati nuovamente prorogati i termini per la richiesta dei contributi per l'acquisto dei libri di testo anno scolastico 2019/2020

A metà luglio erano già stati prorogati i termini iniziali di presentazione delle istanze.

La Regione Puglia con la determinazione del dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 62 del 20 maggio 2019 aveva provveduto ad adottare l’avviso pubblico relativo alla concessione del beneficio di Fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 (ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009).

L’avviso è rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei Comuni della Regione Puglia delle scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado e verrà erogato dai Comuni nelle forme dagli stessi determinate (comodato d'uso oppure buoni libro oppure rimborso totale o parziale della spesa sostenuta) allo scopo di facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori.

Il sistema informatico di presentazione delle istanze andrà ad acquisire direttamente dalla Banca dati dell'INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è necessario che, per il nucleo familiare, sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2019/2020.



La procedura – già attiva da giugno scorso – potrà essere completata (dopo questa proroga) fino alle ore 14.00 del 20 agosto 2019; oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

I Comuni erogheranno il beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto, sulla base delle risorse agli stessi assegnate nel rispetto delle modalità dagli stessi determinate (comodato d'uso, oppure di buoni libro oppure rimborso delle spese sostenute), in applicazione delle disposizioni ministeriali e dei criteri approvati con DGR 2278/2018.

L'erogazione del beneficio da parte dei Comuni è subordinata: alla verifica della residenza dello studente indicata sull'istanza; alla verifica della frequenza scolastica; alla verifica dell'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo, nel solo caso di erogazione del beneficio nella forma del rimborso delle spese.