Madonna del Buoncammino, cresce la qualità della Festa. Grande apprezzamento in città

Grande partecipazione, ieri, ai festeggiamenti in onore di Maria SS del Buoncammino. La statua della Madonna, come tradizione vuole, ha fatto il suo ingresso in città ed è stata accolta dai cittadini altamurani e festeggiata attraverso le tradizionali "Asta della Bandiera" e "Cavalcata". Grande l'attesa per l'Asta della Bandiera, aggiudicata quest'anno a una cordata di imprenditori per 25.000 euro.

Da sottolineare, quest'anno, un miglioramento nella cura dell'organizzazione della Festa. Oltre al grande supporto del Consorzio del Grano Duro Appulo Lucano che ha messo a disposizione mezzi agricoli per la logistica, cresce la cura negli allestimenti, nella cura degli abiti dei cavalieri. Uno sforzo che è stato molto apprezzato in città.