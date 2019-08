Trasporti pubblici, Sita Sud passa alla tessera di riconoscimento elettronico

Novità in vista per i viaggiatori della Sita Sud.

A partire dal 27 agosto 2019 la tessera personale di riconoscimento (di colore verde) con la quale è possibile acquistare abbonamenti mensili e settimanali non sarà più rilasciata in formato cartaceo ma solo in formato elettronico (valida per 5 anni) al costo di € 10,00.

A darne comunicazione, con degli appositi avvisi, è la stessa società di trasporto pubblico.

Questo cambio comporterà che, alla data stabilita, i clienti interessati al rilascio della tessera di riconoscimento non dovranno più recarsi in biglietteria, bensì dovranno invece procedere al caricarmento delle informazioni personali/documenti, solo attraverso il sito dedicato.

Tale variazione riguarderà anche tutti i titolari di tessere di riconoscimento cartacee in corso di validità, con scadenza nei prossimi anni (dal 2020 al 2022) in quanto obbligati alla conversione in formato elettronico entro il 31 dicembre 2019.

A partire dal 1 gennaio 2020, tutti coloro che non avranno ancora sostituito la tessera cartacea con quella elettronica, saranno passabili di sanzione a bordo.

Per il pagamento della tessera i clienti potranno optare per due possibilità.

La prima, digitale con carta di credito, che consentirà di pagare il costo della tessera, direttamente sul portale dedicato, la seconda, laddove sprovvisti di sistemi di pagamento elettronico, che prevede di recarsi presso le agenzie Sita Sud per acquistare un “codice di acquisto” con diversi costi da sostenere a seconda che si tratti di una carta di prima emissione piuttosto che del rinnovo di tessere cartacee in scadenza negli anni dal 2019 al 2022.

In questo caso specifico (ovvero quella dell’acquisto del “codice di acquisto”) nell’attesa dell’arrivo della tessera elettronica presso il proprio domicilio l’utente avrà a disposizione una ricevuta temporanea (da stampare) attraverso cui poter acquistare abbonamenti mensili o settimanali.

Sita Sud, inoltre, comunica che è stata messa a disposizione degli utenti un numero di telefono dedicato (080/8647090) e una casella di posta elettronica dedicata assistenza@mycard.cotrap.eu) al fine di fornire assistenza esclusivamente per quanto attiene alla procedura di compilazione del modulo online di registrazione. Gli operatori, comunica sempre Sita Sud, risponderanno dalle ore 9:00 alle ore 17:00, dei giornali feriali (sabato escluso).