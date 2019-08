Lo straordinario paesaggio dell'Alta Murgia catturato dalle telecamere Rai. Hanno preso il via in questi giorni le riprese di #Sapiens, trasmissione a cura del noto geologo Mario Tozzi che racconterà le innumerevoli ricchezze del nostro Parco in una puntata speciale dedicata alla «Grande Puglia».

Un'occasione importante per valorizzare e diffondere il patrimonio geologico del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Nelle riprese, grande spazio è dato a Cava Pontrelli, meglio conosciuta come la Cava dei Dinosauri, e al Palo di Altamura ma anche a Castel del Monte, .