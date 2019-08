Bando “Startup – Il futuro è rurale". A Settembre ciclo di incontri di presentazione

Prenderà avvio, mercoledì 4 settembre, a Santeramo in Colle, il primo appuntamento del ciclo di incontri previsti nei 6 Comuni del partenariato GAL Terre di Murgia, incentrato sulla presentazione, ai potenziali beneficiari, del Bando “Startup – il Futuro è rurale”, e dei relativi interventi:

1.1 – Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività extra agricole innovative

1.2 – Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione del comparto delle microimprese locali

Il calendario osserverà il seguente ordine:

Mercoledì 4 settembre - Santeramo in Colle - Palazzo Marchesale

Lunedì 9 settembre- Sannicando di Bari – Castello

Mercoledì 11 settembre – Bitetto – Sala Consiliare

Lunedì 16 settembre- Toritto- Sala Consiliare

Mercoledì 18 settembre- Altamura- Sala Tommaso Fiore

Tutti gli incontri, aperti al pubblico, avranno inizio alle 18.30.

L’intervento 1.1 garantisce un sostegno all’avviamento e startup per attività extra – agricole. Per l’intervento 1.2 l’attivazione è volta agli investimenti e allo sviluppo delle piccole realtà imprenditoriali nell’Area Gal, con la finalità di una maggiore qualificazione delle produzioni e delle vendite di beni e servizi. L’operazione garantisce un sostegno agli investimenti nelle microimprese di attività non agricole e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici della SSL. L’intervento 1.1 è attivato congiuntamente all’intervento 1.2, in una logica di progetto integrato complesso “pacchetto start-up”.