Trasporti pubblici, Sita Sud passa alla tessera di riconoscimento elettronico

Novità in vista per i viaggiatori della Sita Sud. A partire dal 27 agosto 2019 la tessera personale di riconoscimento (di colore verde) con la quale è possibile acquistare abbonamenti mensili e settimanali non sarà più rilasciata in formato cartaceo ma solo in formato elettronico