Il Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela del Pane di Altamura D.O.P. ed il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura I.G.P. hanno organizzato “+ gusto insieme” la Prima Sagra.

Lo straordinario e tanto atteso evento si svolgerà all’interno del giardino dell’ex Monastero del Soccorso, in Altamura alla P.zza della Resistenza n. 5, nelle giornate dal 12 al 15 settembre 2019 e rappresenta un percorso del buon cibo accompagnato da spettacoli, eventi e convegni. La manifestazione ha lo spirito di condivisione della promozione di prodotti rinomati e riconosciuti in tutto il mondo, e per questo ospiterà diversi importanti Consorzi di Tutela che organizzeranno i laboratori di degustazione. Bitto DOP, Salva Cremasca DOP, Robiola di Roccaverano DOP sono alcuni degli eccellenti prodotti che assieme al Pane di Altamura DOP ed alla Lenticchia di Altamura IGP e a tanti straordinari vini DOC e DOCG sarà possibile degustare.

I due consorzi hanno organizzato e coordinato due interessanti convegni “Alimentazione e Salute” e “Il valore della filiera agricola”che vanteranno la presenza di importanti relatori di caratura internazionale.

Presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori di lettura per bambini, giochi musica e danza accompagneranno un appuntamento che per quanto alla sua prima edizione – assicurano Luigi Picerno e Antonio Nisi, Presidenti dei due Consorzi - ha l’ambizione di diventare un evento di riferimento per il mondo delle Indicazioni Protette.

Grazie alla preziosa collaborazione della Fortis Murgia/Federicus dalla mattina al tardo pomeriggio di ogni giorno, per i bambini di ogni età sarà possibile partecipare a tantissimi giochi di un tempo. Un ricco menù permetterà di degustare piatti della tradizione a chi avesse voglia di godere dell’ospitalità degli organizzatori.

Sabato 14 settembre la Sagra ospiterà la serata conclusiva del Festival dei Claustri oramai alla sua 7^ edizione. Musicisti, ballerini ed attori di fama internazionale raggiungeranno i Consorzi nell’atrio dell’ex Monastero del Soccorso per dare vita ad uno spettacolo unico basato sulla magia dell’improvvisazione.

Per la scenografia agricoltori e panificatori consorziati hanno raccolto oggetti e fotografie di un tempo creando un’atmosfera davvero unica in un luogo già di suo molto suggestivo.

Per scaricare il programma completo: www.lenticchiadialtamura.it

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEL PANE DI ALTAMURA D.O.P.

Le origini del pane, sono strettamente collegate alle tradizioni contadine dell’area di produzione. Al suo interno riunisce agricoltori, molitori e pianificatori. Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Pane di Altamura D.O.P., primo pane riconosciuto in Europa, è nato con lo scopo di promuovere, valorizzare ed informare il consumatore, nonché di vigilare contro qualsiasi forma di contraffazione e garantire la tracciabilità del prodotto. La nascita del “bollino DOP” è avvenuta il 18 Luglio del 2003 e nel corso di questi anni ha aumentato il suo prestigio e la sua fama.

www.panealtamuradop.it

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA I.G.P.

Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP è nato il 27 gennaio 2017 ed è oggi costituito da circa 200 agricoltori. Grazie al lavoro di affiancamento alle aziende, il consorzio ha raggiunto obiettivi importanti. La superficie certificata di Lenticchia di Altamura I.G.P. nella scorsa annata agraria ha superato la superficie di 2.000 ettari. Gli obiettivi del Consorzio sono la tutela del prodotto e la lotta alla contraffazione, nonché la promozione e la valorizzazione di un prodotto simbolo della tradizione e della cultura contadina di Puglia e Basilicata.

www.lenticchiadialtamura.it