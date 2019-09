Fiera del Levante, al via l'edizione numero 83: il premier Conte a Bari per l’inaugurazione

Con la cerimonia inaugurale alla presenza del premier Conte prende il via questa mattina l'83esima edizione della Fiera del Levante.



Il presidente del Consiglio è atteso a Bari intorno alle 10.20.

Alla cerimonia parteciperanno anche Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Teresa Bellanova, Ministra per le politiche agricole, alimentari e forestali e Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

La Campionaria generale internazionale resterà aperta fino al 22 settembre