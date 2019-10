Riparte il Censimento della popolazione e delle abitazioni

Prende il via a ottobre la seconda edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, strumento fondamentale per misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi della rilevazione (circa il 50% in meno) e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie, a fronte di una restituzione di informazioni sempre aggiornate e con forte dettaglio territoriale.

In questi giorni l’Istat ha avviato la spedizione delle informative al campione di famiglie coinvolte che avranno tempo di rispondere al Censimento dal 7 ottobre al 20 dicembre. La partecipazione al Censimento è un obbligo di legge; pertanto, in caso di mancata risposta, sono previste sanzioni amministrative.

Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, a cadenza annuale e non più decennale, è stato inaugurato lo scorso ottobre registrando una forte partecipazione, con oltre il 92% di famiglie rispondenti. A differenza delle passate tornate censuarie, non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno sono chiamate a partecipare circa un milione e quattrocentomila famiglie, in oltre 2.800 comuni.

COME SI SVOLGE IL CENSIMENTO

Il Censimento si compone di due rilevazioni campionarie (areale e da lista). Le famiglie possono essere chiamate a partecipare a una delle due oppure non essere coinvolte dall’edizione in corso.

Più nel dettaglio:

Circa 950mila famiglie riceveranno in questi giorni una lettera che le invita a compilare il

questionario esclusivamente online, in quanto fanno parte del campione della rilevazione da lista.

riceveranno in questi giorni una lettera che le invita a compilare il questionario esclusivamente online, in quanto fanno parte del campione della rilevazione da lista. Circa 450mila famiglie saranno invece chiamate a partecipare al campione della rilevazione areale, o attraverso un'intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio con un rilevatore, o mediante autocompilazione del questionario su un tablet fornito dallo stesso rilevatore presso il proprio domicilio. In alternativa potranno effettuare l’intervista presso uno dei Centri comunali di rilevazione. Queste famiglie saranno informate preventivamente della visita del rilevatore attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni.

COME RICEVERE ASSISTENZA

Anche per questa edizione, è possibile ricevere supporto e assistenza attraverso diversi canali: rivolgendosi in forma del tutto gratuita ai Centri Comunali di Rilevazione (CCR) istituiti in Ciascun comune, consultando le Domande frequenti o scrivendo a censimentipermanenti. popolazionelista@istat.it .

Dal 1 ottobre al 20 dicembre è inoltre attivo il Numero verde Istat 800 188 802 (ore 9-21) e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, il Numero verde Astat 800 649 122 (ore 9-13 e ore 14-19) e l’email censimentipermanenti. popolazionelista@provinz.bz.it .

UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEDICATA

A supporto del Censimento, l’Istat ha avviato una campagna di comunicazione integrata con una forte componente informativa e valoriale che permette di instaurare una relazione diretta con i propri target, chiamati in prima persona attraverso una call to action: "Se ne fai parte fai la tua parte". Attraverso strumenti tradizionali e innovativi, la campagna 2019 sottolinea l’importanza della partecipazione, non solo come obbligo di legge, ma anche e soprattutto come contributo alla costruzione del futuro del Paese. La novità di quest’anno riguarda il target dei più giovani: è infatti ai nastri di partenza l’iniziativa con le scuole dal titolo" Il Censimento sui banchi di scuola"realizzata in collaborazione con il Miur.