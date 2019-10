Il pane di Altamura Dop protagonista della settimana della cultura italiana a New York

Il pane di Altamura Dop sarà il protagonista di un evento, “Altamura bread festival and more”, previsto per domenica 13 ottobre, con il quale la comunità altamurana di New York celebrerà questo prodotto d’eccellenza pugliese, proprio nella settimana dedicata alle celebrazioni per il Columbus Day, l'annuale ricorrenza tributata a uno dei più grandi esploratori italiani, che culmina nella celebre parata lungo la Fifth Avenue, quest’anno in programma il 14 ottobre. Il “Festival del Pane di Altamura DOP” sarà ospitato nel famoso e blasonato ristorante italiano “Marco Polo”, situato nel cuore di Carroll Gardens, a Brooklyn (New York). Il ristorante, dotato di un forno a legna, consentirà ad un panificatore altamurano, Giuseppe Digesù, membro del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del pane di Altamura DOP, guidato da Luigi Picerno, di effettuare delle lavorazioni dal vivo, illustrando ai partecipanti le diverse fasi di realizzazione, oltre che le materie prime impiegate e i segreti della cottura e della conservazione di questo pane. Un menù dedicato permetterà agli ospiti di apprezzarlo in abbinamento con altri prodotti tipici dell’enogastronomia della Puglia. Parte integrante della manifestazione sarà la presentazione di un calendario tematico, con annesso ricettario, con al suo interno indicazioni e suggerimenti per la preparazione di piatti a base di pane, oltre che curiosità e notizie legate alla storia di questo alimento. È prevista, inoltre la visione del documentario“The Altamura bread: the story of an ancient tradition”, relativo alla cultura del pane nel territorio pugliese ed, in particolare, dell’area dell’Alta Murgia. La manifestazione, a cura delle Associazioni Maria Santissima del Buoncammino di New York, presieduta da John Mustaro, e Apulian Roots di Altamura - quest’ultima attiva già da diversi anni nella promozione e valorizzazione della cultura pugliese in Italia e all’estero, sotto la guida di Maria Cristina Marvulli -, e con il patrocinio morale del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP e del Consorzio di tutela e valorizzazione del grano duro appulo lucano, rientra nelle iniziative promosse dalla Regione Puglia e dalla Sezione Internazionalizzazione nell’ambito degli interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo.