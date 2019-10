Al via Paleocity 2019-2020

Paleocity 2019-2020 è il programma di conferenze ed eventi culturali del Comune di Altamura, per la promozione e la valorizzazione culturale e turistica del patrimonio paleontologico della Città.

I primi eventi sono previsti a partire dal 17 ottobre. L’Amministrazione Comunale intende avviare un dibattito sullo sviluppo di strategie di valorizzazione del territorio, con tutti gli attori di questo processo: dalla cittadinanza altamurana, proseguendo con gli enti pubblici competenti, con il mondo universitario e la comunità scientifica, con le realtà economiche del territorio e tutti gli stakeholders, anche attraverso lo scambio di esperienze con altre realtà italiane ed internazionali portatrici di best practice.

Da ottobre a dicembre 2019 il programma prevede visite guidate, conferenze, workshop, in concomitanza con l’apertura straordinaria della Laguna dei Dinosauri (Cava Pontrelli) nella VII^ Edizione della Settimana del Pianeta Terra e con altri eventi di rilievo nel programma “Art Lab Bari-Matera 2019” (24 e 25 ottobre).

Paleocity in partnership con la Fondazione Fitzcarraldo, in collaborazione con l’Università degli Studi “Aldo Moro”, l’Università “La Sapienza” di Roma e la Rete Museale dell’Uomo di Altamura, ha il patrocinio del Mibac (Segretariato Regionale per la Puglia, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari) del Polo Museale della Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e della Regione Puglia (Assessorato Industria Turistica e Culturale).

Fra gli eventi di rilievo spiccano i convegni “Progetti sotto la lente: l’Uomo di Altamura”, giovedì 24 ottobre alle 10:45 presso il Palazzo dell’Università degli Studi di Bari e “La valorizzazione dei luoghi del Neanderthal di Altamura: un confronto con il museo dell'evoluzione umana di Burgos, Spagna”, venerdì 25 ottobre, alle 19:00, al Teatro Mercadante di Altamura, con la relazione del noto antropologo spagnolo Juan Luis Arsuaga, Direttore Scientifico del Museo dell'Evoluzione Umana di Burgos.