Grande evento domenica prossima al Boscosauro: un Laboratorio di re-fashion tra i dinosauri

Arriva al Boscosauro un evento super glam! Ricicla e trasforma i tuoi capi, ormai preistorici, in accessori alla moda!

Dalle 10 alle 18 di domenica 20 ottobre, presso Boscosauro - Tenuta Sabini, si potranno portare una T-shirt del proprio bambino e tutti quei capi ed accessori tra felpe, jeans e anche calzini (sono consigliabili tessuti non troppo consumati) che si possono modificare, decorare e riciclare in modo creativo.

A guidare i bambini in questo laboratorio, la fashion bridal designer Annalisa Colonna che ha pensato a veri e propri gadget del Boscosauro da creare e portare a casa con voi!



Sarà valorizzato lo stile sano e personale di ogni bambino, stimolandone la creatività, la manualità e l’attenzione per l’ambiente!

È possibile prenotare il proprio posto al numero +393926142901

Il laboratorio inizia alle ore 15.30

Per svolgere tutte le attività del Boscosauro e partecipare al “laboratorio di Re-fashion tra i dinosauri” i bambini fino a 4 anni non pagano, da 5 a 13 anni il prezzo del biglietto è di 6€, gli adulti 8€.



Lo sconto per famiglie prevede 2 adulti + 2 bambini (da 5 a 13 anni) 24€, dalla 5^ persona in poi, sconto di 1€ sul biglietto.



Il laboratorio è adatto per i bambini di età da 6 anni in su. I bambini al di sotto dei 6 anni potranno essere accompagnati dai genitori.

Il costo del biglietto è di 3€ per tutti i bambini.



Il laboratorio inizia alle ore 15,30.