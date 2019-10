Si è tenuta ieri, 23 ottobre, presso la sede di ItemHub in Piazza Stazione ad Altamura, la presentazione di H-hub Factory. Grande òa partecipazione, in particolare di giovani interessati a proporre la propria idea progettuale da trasformare eventualmente in start up, grazie al supporto del team di ItemHub di Altamura e dei fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia (guarda il video allegato).

Nel dettaglio, hanno partecipato circa 100 persone, di cui 40 under 30. A chiedere maggiori informazioni dopo l'incontro sono stati in 10 a chiedere un incontro one-to-one.

Ai giovani talenti il dott. Marastoni di ARTI ha presentato l’avviso “Selezione Team” che offre un voucher spendibile in servizi a supporto della valorizzazione di idee imprenditoriali innovative. H-hub Factory ha, infatti, la precisa volontà di investire nei talenti supportandoli nel complesso processo di creazione d’impresa e valorizzazione delle idee innovative, nell’area di Specializzazione Salute dell’uomo e dell’ambiente che comprende Benessere della persona, Green e blu economy, Agroalimentare e Turismo.

Il programma dell’evento ha visto l’apertura dei lavori a cura di Giuseppe Fiorino, Presidente dell’Istituto di Ricerca Item Oxygen, i saluti del consigliere regionale Enzo Colonna e dell’assessore alle politiche giovanili del Comune di Altamura Michele Cornacchia, l’approfondimento sulle finalità dell’Avviso "Selezione Team" del dott. Stefano Marastoni, responsabile Intervento "Estrazione dei Talenti" ARTI Puglia, le opportunità offerte dalla H-hub Factory da parte dell’ing. Giovanni Piccininno, Innovation Manager ItemHub e Coordinatore dei Servizi H-hub Factory.

Sono stati, poi presentati di tutti i partner, che hanno raccontato i loro casi di successo: Farmalabor, Itel Telecomunicazioni, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Napoli Federico II, European Crowdfunding Network, Siamosoci (Mamacrowd), Campania Newsteel, Confapi Industria Puglia.

Per chi volesse proporre la propria idea e usufruire dei fondi messi a disposizione della Regione Puglia, è possibile visitare il sito web di ItemHub per chiedere un appuntamento.