Don Mirco Perrucci e don Fabio Rodriguez pronti a consacrarsi al servizio del Signore

"Guardate a lui e sarete raggianti". La Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti si prepara ad accogliere in dono due novelli presbiteri.

Giovedì 31 ottobre alle 16.30 la Basilica Cattedrale di Altamura ha fatto da cornice ad un momento religioso molto atteso dall'intera comunità diocesana: il rito di ordinazione presbiterale dei diaconi don Michele Perrucci (detto Mirco) e don Fabio Rodriguez. La Concelebrazione Eucaristica è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti, Monsignor Giovanni Ricchiuti.

Vivere una vita all’insegna dei principi cristiani e sacerdotali. Una volontà reale, una retta intenzione quella di Fabio e Mirco, due ragazzi di 32 e 29 anni che hanno espresso il desiderio di consacrarsi a Dio. «Provengo da una famiglia di agricoltori, molto semplice ma che nella semplicità mi ha saputo insegnare tanto - spiega Don Mirco Perrucci, vice parroco della chiesa Ss. Rosario di Pompei di Altamura ed insegnante di Religione presso un istituto di scuola superiore - Quando parlo di vocazione parlo di un

mistero grande che ti trascende, che va oltre te, perché la vocazione viene da Dio e tutto ciò che viene da Dio non ha forma prestabilita, ma è un seme che pian piano porta frutto a suo tempo».

«Dopo un'esperienza in Germania in seminario, la fiamma della vocazione si è accesa in Africa durante un volontariato in un convento delle suore camilliane - aggiunge Don Fabio Duarte, brasiliano e figlio di agricoltori, arrivato in Italia da quasi sette anni tramite una comunità religiosa - Poi ho vissuto un’esperienza in Brasile nelle favelas e da lì è partito tutto. Dove c’è la vera povertà, non solo materiale ma anche spirituale, ho visto che i poveri sono felici e credono in Dio».

Grati al Signore per l'opera misericordiosa del suo amore, unitamente alle loro famiglie, comunità parrocchiali e alla comunità del Pontificio Seminario regionale di Molfetta, Don Mirco Perrucci e Don Fabio Rodriguez saranno ordinati presbiteri per l'impostazione delle mani e la preghiera di ordinazione di Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo della Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti.