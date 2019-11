Lo Yummex di Dubai è la più grande fiera del Medio oriente degli snack dolci e salati, e questa edizione ha premiato un’azienda nostrana ed i suoi prodotti: Fiore di Puglia.



Dopo numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali il tarallificio coratino ha conquistato anche gli Emirati Arabi. «Siamo fieri di comunicare che per la sezione sostitutivi del pane i nostri taralli Bio Certificati Qualità Puglia sono stati scelti come miglior prodotto dai buyer di spicco della grande distribuzione degli emirati arabi», comunicano da Fiore di Puglia.

Yummex è la fiera leader nel settore dolciario e degli snack nella regione MENA: proprio come la regione stessa, la fiera sta crescendo molto rapidamente e riunisce i migliori prodotti al mondo e i principali attori e decisori in questa regione. Ciò rende Yummex una tappa obbligata per le aziende in espansione. Vetrina per prodotti internazionali e locali, Yummex Middle East è un punto di incontro per i professionisti del retail, distribuzione, catering e hotellerie. Dal 29 al 31 ottobre Fiore di Puglia si è spostata a Dubai per il salone “Yummex Middle East”, quest’anno giunto alla sua tredicesima edizione. La manifestazione conta annualmente circa 8.500 visitatori e 280 espositori. Lo Yummex è inoltre il salone satellite dell’ISM di Colonia.

«Siamo felici e orgogliosi di condividere un riconoscimento tanto importante come l’Innovation Awards Best Bakery Product» commentano da Fiore di Puglia.

I prodotti

I taralli Fiore di Puglia insieme ai vari prodotti, hanno come punto di forza l'uso di materie prime di elevata qualità, il vasto assortimento di referenze, formati e linee, senza mai dimenticare la tradizione. Nella vasta gamma di taralli Bio Fiore di Puglia troviamo: i taralli biologici minigriss prodotti da materie prime da agricoltura biologica , solo con olio extra vergine d'oliva, senza lievito e vegan; i taralli biologici con certificazione qualità Puglia prodotti da materie prime da agricoltura biologica a km0 , solo con olio extra vergine d'oliva bio D.O.P. , con lievito madre; i taralli grissì biologici prodotti da materie prime da agricoltura biologica, solo con olio extra vergine d'oliva, senza lievito e realizzati a mano. I taralli della Linea Bio sono fatti con materie prime di origine Pugliese al 100%.