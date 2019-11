Approvato in giunta il progetto per il restauro ed il risanamento della Villa Comunale di Altamura Le foto

È stato approvato in Giunta (Delibera n. 171 del 21 ottobre) il progetto per il restauro ed il risanamento della Villa Comunale per un importo di 1 milione e mezzo di Euro. Si procederà con urgenza in una prima fase di intervento sui percorsi esterni ed in una fase successiva sui