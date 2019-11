Scuole: domani 13 novembre sospensione delle attività didattiche

L'altamurana LAB edizioni pubblica IV volume della collana «Quaderni della Biblioteca Finia»

attualita

​Il libro «Chiose a Decameron, IV Intr. 15» di Leonardo Racano, affronta un enigma nascosto in due passi del Decameron. Come in un giallo, l'indagine offre una proposta di commento al al passo indicato.