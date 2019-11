"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

"Live in Innovation", grande partecipazione all'evento organizzato presso la ItemHub di Altamura Copyright: altamuralive

Grande interesse e partecipazione ieri mattina, presso la ItemHub di Altamura, per “Live In Innovation”, un evento interamente dedicato all’innovazione. Nutrita la presenza di imprenditori interessati agli strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla Regione Puglia, quali i PIA per le piccole e medie imprese e i minibond.

Molto apprezzate le relazioni degli ospiti, il dott. Antonio De Vito e la dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio. Moderatore dell’incontro è stato il consigliere regionale Enzo Colonna.

Il team ItemHub conferma di essere al servizio delle imprese e di credere fermamente nella contaminazione fra le diverse realtà imprenditoriali. Per informazioni è possibile telefonate al 0803143647 oppure scrivere a info@itemhub.it