Al via "Altamura Start Up", 105mila euro ai giovani imprenditori per il rilancio del centro storico invia stampa Stanziati 105.000 Euro per sostenere la creatività dei giovani imprenditori ed il rilancio del centro storico. Attualità di La Redazione Sostegno alle start up, alla creatività dei giovani imprenditori e rilancio del centro storico di Altamura. Sono gli obiettivi della Giunta Comunale che con la Delibera n.182 del 14 novembre 2019 ha stanziato 105.000 Euro. Nel dettaglio: 70.000 Euro saranno destinati per contributi utili alla creazione di attività imprenditoriali (start up) nel centro storico.

saranno destinati per contributi utili alla creazione di attività imprenditoriali (start up) nel centro storico. 20.000 Euro saranno riservati ad eventuali azioni di supporto come il microcredito.

saranno riservati ad eventuali azioni di supporto come il microcredito. 15.000 Euro già stanziati nello stesso Esercizio di Bilancio 2019, finanzierannointerventi a favore delle politiche giovanili. Seguirà nei prossimi giorni la pubblicazione del bando.

«Non si può immaginare di rivitalizzare il centro storico senza passare dalla crescita delle attività produttive. Per questo abbiamo fortemente voluto agevolare le start up che sceglieranno di insediarsi nel centro storico di Altamura. Il provvedimento, condiviso con le associazioni di categoria, fa parte di una strategia complessiva che parte con la costituzione del Distretto Urbano del Commercio e con il progetto di rigenerazione del centro storico» ha dichiarato l’Assessora Teresa Pellegrino.

«Il fondo start up è uno dei principali obiettivi delle linee programmatiche di mandato ed è il frutto di una proposta che abbiamo presentato in passato, attraverso numerosi emendamenti, ai governi precedenti. L'idea è stata condivisadall'Assessora Pellegrino che si è occupata di portare a compimento l'iter. È un concreto sostegno ai giovani, un'opportunità a supporto di idee innovative ed un punto di partenza per rilanciare il centro storico e l'artigianato locale» ha sottolineato la Sindaca Rosa Melodia.