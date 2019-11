Torna la #domenicalmuseo, a Museo Archeologico di Altamura visite guidate nella lingua dei segni

Domenica 1 dicembre torna la #domenicalmuseo, iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese. Si conferma per questa data la gratuità anche nei siti del Polo Museale della Puglia solitamente a pagamento, fatta eccezione per il Castello di Copertino che garantirà l’ingresso gratuito al pubblico sabato 30 novembre 2019 (ore 8.30 – 13.30).

Non si segnalano variazioni per tutti gli altri musei e luoghi della cultura afferenti a questo Istituto, che prevedono sempre l’ingresso gratuito e che effettueranno consueta apertura al pubblico nei giorni suindicati e nelle modalità già note.

Sarà possibile accedere gratuitamente nei siti del Polo anche martedì 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in occasione della quale alcuni istituti tra cui il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, Castel del Monte, il Castello Svevo di Trani e il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, hanno in programma differenti attività e visite guidate nella lingua dei segni, condotte da guida turistiche abilitate ed interpreti LIS.

Si segnala infine la gratuità prevista per venerdì 6 dicembre p.v. esclusivamente al Castello Svevo di Bari, in occasione della festa liturgica di San Nicola, patrono della città.



