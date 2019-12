​Fatturazione elettronica: il bilancio dei primi sei mesi

È quasi passato un anno dall’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione elettronica e i primi bilanci vengono stilati. L’Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b della School of Management del Politecnico di Milano ha indagato sull’impatto della fatturazione elettronica nei primi sei mesi.



Il bilancio registrato è positivo con un totale di 854 milioni di fatture elettroniche inviate fra il 1° gennaio e i primi di giugno. Il 54% di queste rivolte a imprese, il 2% a PA e il 44% a privati. A inviarle sono state 3,2 milioni di partite IVA, il 64% delle imprese italiane, più dei 2,8 milioni di imprese soggette all’obbligo. Solo il 3%, ovvero 25 milioni delle fatture è stato scartato dal Sistema di Interscambio.

I 3 settori dai quali è stato inviato il maggior numero di fatture sono il Commercio all’ingrosso e al dettaglio (28%), Utility (19%) e Servizi (17%). Le aziende con sede in Lombardia hanno inviato più della metà delle fatture (34%), seguite da quelle con sede in Lazio (22%) e ultime quelle del Sud e Isole (12%).

I benefici della Fatturazione Elettronica riscontrati dalle Imprese

L’introduzione della fatturazione elettronica ha avuto un impatto positivo sull’operatività delle aziende sia per il ciclo attivo che quello passivo.

Più della metà delle imprese ha dichiarato di aver ottenuto i maggiori benefici nel processo di ricezione delle fatture e il 30% anche nella fase di invio. In particolare, per il ciclo passivo tra i miglioramenti citati ci sono una maggiore velocità della registrazione, verifica delle fatture e approvazione dei pagamenti. Per il ciclo attivo invece i vantaggi fanno riferimento alla riduzione dei tempi di pagamento e riconciliazione dei pagamenti.

Le aziende “digitali”, le grandi imprese e PMI che utilizzano strumenti tecnologici adeguati, hanno tratto i maggiori benefici e colto l’opportunità di utilizzare questo nuovo flusso di dati per migliorare i processi aziendali, digitalizzare altri documenti e approfittare di strumenti digitali nelle transazioni tra imprese.

Il passaggio all’utilizzo di piattaforme in Cloud: un’opportunità per le imprese

Sempre più imprese passano a piattaforme in Cloud, che permettono di operare in mobilità su qualsiasi sistema operativo: Windows, Linux, MAC ma anche da tablet e smartphone.

Cresce anche il numero di imprese che utilizza questi sistemi per lo scambio elettronico di fatture e anche di altri documenti, ad esempio quelli relativi al ciclo dell’Ordine. Questo rappresenta un innegabile opportunità. Le imprese potranno giovare di un aumento dell’efficienza aziendale a lungo termine grazie alla possibilità di operare sui nuovi dati, alla digitalizzazione di documenti interni e ad una migliorato controllo di gestione.

