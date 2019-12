Si svolgerà venerdì 13 dicembre alle ore 19 presso la Sala Tommaso Fiore del GAL di Altamura la presentazione della raccolta di poesie dal titolo “Gli stati dell’acqua” del poeta paganese Alfonso Tramontano Guerritore. Dialogherà con l’autore, Bartolomeo Smaldone.

La silloge, edita dalla prestigiosa casa editrice comasca LietoColle di Michelangelo ha vinto la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale “Beppe Salvia” ideato e promosso dal Movimento Culturale Spiragli.

Il lavoro segue il filo mutevole dell’elemento-acqua attraverso il suo cambiamento di stato per parlare di umanità e sentimento, in un viaggio fragile e violento, con lingua asciutta e semplice.

Dalla prefazione del libro:

“Da un dato mi pare di poter partire con ragionevole certezza: questa raccolta di poesie si apre e si chiude con un chiaro riferimento a due dei quattro elementi naturali: il fuoco e l’acqua. E non è un caso che l’ordine sia questo, poiché dà le coordinate utili ad affrontare un percorso all’inverso, un riavvolgimento che dalla fase, diciamo così, incendiaria, quella da cui scaturisce l’energia necessaria ad affrontare il percorso stesso, vuole approdare a una sorta di acchetamento, di blando assopimento. O di ritorno; perché l’acqua rappresenta un chiaro luogo d’origine; ‹‹materia essenziale››, come dice il Tramontano stesso, e quindi spazio uterino, di ventre materno, cavernoso: primordiale.”

Nota Biografica

Alfonso Tramontano Guerritore nasce a Nocera Inferiore il 29 dicembre del 1978, vive a Pagani in provincia di Salerno. Autore di versi, racconti e sceneggiature, giornalista professionista scrive di cronaca nera e giudiziaria dal 2004. Dal 2012 lavora come autore e attore con la compagnia indipendente “Teatro Grimaldello”. Autore e conduttore radiofonico, ha lavorato al programma di audioracconti pop “Caravelle” per l’Università di Salerno nel 2015 e alla trasmissione radiofonica di cinema e letteratura “Le parole sono importanti” per Radio Vostock nel 2017-2018. Ha scritto racconti e poesie pubblicati su quotidiani, riviste e testate web. Nel 2019 ha vinto il premio nazionale di poesia “Beppe Salvia”, con la pubblicazione della raccolta di versi “Gli stati dell’acqua”. Nel 2019 ha curato i dialoghi per il cortometraggio “Stranded”, per la regia di Gino Vitolo e ha scritto in collaborazione il cortometraggio “Tonino” sulla vita della vittima di camorra Antonio Esposito Ferraioli.