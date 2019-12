Fal, cantiere interramento Modugno. Questa mattina sopralluogo dell'assessore regionale Giannini

"Follenchhausen", il 19 dicembre presentazione del libro di Arcangelo Popolizio

Si terrà il prossimo giovedì 19 dicembre, dalle ore 20, presso la Masseria Il Casale Falagario Stacca, in via Santeramo km 9, la presentazione del libro Follenchhausen (Manni Editore) che segna l'esordio di Arcangelo Popolizio in veste di narratore. Introduce Silvio Teot; interventi