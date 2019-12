Il Comune di Altamura premiato da Legambiente

Il Comune di Altamura questa mattina è stato premiato in occasione della XII edizione di Comuni Ricicloni Puglia, iniziativa promossa da Legambiente.

Ha ricevuto il premio "Io Sono Legale" per l'attività di controllo e contrasto al sacchetto selvaggio, con tecnologie come le fototrappole ed il "Premio di Seconda Categoria" per aver registrato nei primi 9 mesi del 2019 una media di raccolta differenziata superiore al 65%.

In un anno dal Nucleo Ambiente della Polizia Locale sono stati effettuati 257 sopralluoghi con l'individuazione di 110 siti inquinati, quasi 200 le sanzioni elevate (di cui 150 verbali di illecito amministrativo), 24 denunce, 49 persone deferite all'Autorità Giudiziaria.