A quasi dieci anni dalla sua costituzione, il coro “Verdi voci” della scuola secondaria di primo grado Padre Pio di Altamura continua a stupire per la straordinaria vocalità. Il gruppo corale, composto oggi da ben 63 giovani elementi, diretto da Antonella Nuzzi e accompagnato al pianoforte da Giancarlo Direnzo, si è esibito lo scorso lunedì 16 dicembre, presso la chiesa San Domenico presentando un importante repertorio. Ha ricevuto lunghi applausi dai presenti allietati da brani natalizi, brani di J. Rutter, F. Händel, G. Verdi, G. Puccini, E. Morricone, Queen.

“Un Concerto di Natale che ha regalato grandi emozioni”,ha affermato la sindaca Rosa Melodia presente all’evento. Ed elogi sono giunti anche dall’on. Angela Masi che si è detta felice di constatare la professionalità dei maestri e la bravura dei ragazzi. Presenti il consigliere regionale Enzo Colonna e l’assessore alla Cultura Nino Perrone.

Il coro è stato presentato dal dirigente scolastico prof. Claudio Crapis e ogni brano è stato introdotto dalla prof.ssa M. T. D’Alessandro.

Innumerevoli sono i premi e i riconoscimenti conseguiti dal gruppo corale che arricchiscono il bagaglio esperienziale. Tra i più importanti: primo posto per la sezione cori al concorso “150 anni di Unità”, indetto nel 2011 dall’Ufficio scolastico Regione Puglia; primo premio per due anni consecutivi (2013 e 2014) al Teatro San Carlo di Napoli per la “Rassegna scolastica di musica Verdi e il Teatro S. Carlo”;primo premio anche al Concorso nazionale di musica e canto “Giovani in crescendo” (2014); diploma d’oro al concorso nazionale Giovani musici nel 2015; primo premio assoluto nel 2016 al concorso internazionale musicale “Città di Scandicci”; e ancora primo premio alla rassegna Skene (2016); primo premio Rossini per le più belle colonne sonore per Premio S. Carlo (2017); primo premio Rossini per il concorso Giovani in crescendo (2018). Si è aggiunto al lungo elenco di premi, anche l’ultimo conseguito (maggio 2019) a Verona, dove il coro Verdi Voci è risultato vincitore nella quarta edizione del concorso “Scuole in musica” tenutosi presso il Palazzo della Gran Guardia.

Anche Altamura ha riconosciuto meriti al coro consegnando Targhe per i successi raggiunti e il Teatro Mercadante di città ha assegnato un premio speciale per la conoscenza del repertorio operistico mercandantiano.