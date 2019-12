Ieri mattina si è tenuta la cerimonia di intitolazione a Nadia Toffa del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Alla cerimonia di intitolazione erano presenti anche i genitori della co-conduttrice e inviata della trasmissione di Italia 1 «Le Iene» scomparsa prematuramente lo scorso agosto, il papà Maurizio e la mamma Margherita.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore generale dell’Asl Stefano Rossi, il primario del reparto Valerio Cecinati, la promotrice della raccolta firme per l’intitolazione Alessandra Marotta, il titolare del mini bar del rione Tamburi Ignazio D’Andria, il presidente dell’associazione Arcobaleno nel cuore Santo Casto. Per l'occasione sono state inaugurate le nuove stanze del reparto, che andranno a potenziare i servizi esistenti, ed è stata scoperta la targa commemorativa.

L'azienda altamurana Item Oxygen ha voluto contribuire alla meritevole iniziativa donando le travi testaletto, dotate di una tecnologia molto avanzata e create per rendere un pò più armoniosa la presenza dei bambini in quell'ospedale.



L'azienda altamura ha, altresì, preso accordi con i genitori di Nadia Toffa e si è resa disponibile per altre collaborazioni sul territorio nazionale. "La forza racchiusa in quei sorrisi - ha commentato l'azienda Item Oxygen - è un invito ad essere presenti e a studiare soluzioni migliori per il futuro. Siamo onorati di aver contribuito, nel nostro piccolo, a questo grande progetto fortemente voluto da Nadia Toffa".