Sabato 28 dicembre alle ore 10:00, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, in via del tutto straordinaria sarà aperta la chiesa ipogea di San Michele de la Ricza o delle Grotte. Dopo lunghi anni di abbandono, i tentativi fatti di candidare il sito storico-religioso a interventi di restauro, ricorrendo a stanziamenti nazionali ed europei, finalmente, grazie alla Regione Puglia, è stato possibile per l’Ente proprietario, l’Archivio Biblioteca Museo Civico (A.B.M.C.) di Altamura, ottenere un finanziamento di 50.000 euro, cui si è aggiunto un proprio cofinanziamento di 10.000 euro.

Nel luglio scorso, l’A.B.M.C. aveva affidato la cantierizzazione all’impresa COGER s.r.l. di Altamura che ad agosto iniziava subito i lavori.

Oggi, con orgoglio, può mostrare alla comunità locale e non solo il risultato del meticoloso restauro strutturale che ha interessato la facciata, il giardino antistante, gli archi interni, gli altari e la pavimentazione maiolicata, le cui lacune sono state risarcite con mattonelle riproducenti lo stesso motivo che provengono dalle botteghe artigiane di Laterza cui erano state commissionate nel lontano 1690 e la chiusura degli ingressi con porte in legno.

Il degrado degli affreschi è stato momentaneamente fermato con trattamenti biocidi, ma non si è potuto intervenire in questa prima fase sulla pellicola pittorica per l’alto grado di umidità ancora presente nel luogo.

Non bisogna dimenticare che tra il 2013 e il 2014 le abbondanti piogge allagarono l’intera chiesa sotterranea e le vicine grotte che divennero delle vere e proprie piscine con oltre un metro di acqua, che è stata assorbita molto lentamente dal banco tufaceo in cui furono scavate.

L’apertura straordinaria sarà garantita nei giorni di sabato 28 e domenica 29 pp. vv. dalle ore 10:00 alle 13:00

L’ingresso, per ragioni di spazio e di sicurezza, sarà naturalmente permesso a gruppi numericamente limitati.