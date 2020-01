"Yes I Start Up", aperte le iscrizioni del corso presso la ItemHub di Altamura

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al corso di formazione gratuita "Yes I Start Up", finanziato da Anpal e Ente Nazionale per il Microcredito. Il corso si terrà presso ItemHub (piazza Stazione) ad Altamura, entro e non oltre il 15 febbraio 2020. È rivolto ai giovani disoccupati di età compresa fra i 18 e i 29 anni.

L’obiettivo del corso è quello di favorire i giovani rafforzandone le competenze necessarie per: creare e gestire una attività imprenditoriale, accedere alle misure di finanzia agevolata, favorire la presentazione della domanda di finanziamento al fondo SELFIEmployment.

Ciascun percorso prevede un accompagnamento personalizzato finalizzato alla redazione del business plan del progetto da realizzare e si articola in 2 fasi:

FASE 1 percorso formativo da svolgere in aula per apprendere le competenze di base necessarie per perseguire la finalità del progetto (60 ore)

FASE 2 percorso di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica individuale (20ore)

È possibile richiedere un appuntamento cliccando su “Yes I Start Up” fra i servizi elencati sulla pagina Facebook di ItemHub. Oppure utilizzando i seguenti contatti: 080 314 3647 - m.dibattista@itemoxygen.com