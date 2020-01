Il programma del distretto urbano del Commercio

Entra nel vivo il programma di attività del Distretto Urbano del Commercio (DUC) per la valorizzazione del commercio locale, dell’attrattività commerciale, culturale e turistica di Altamura.

Saranno realizzati, da febbraio ad aprile 2020, corsi gratuiti di formazione e di aggiornamento professionale per i commercianti ed i loro dipendenti o collaboratori nei seguenti ambiti tematici: Social Media Manager, Tecniche di Vendita, Public Speaking e Lingua Inglese.

Si sta procedendo con la mappatura delle diverse attività commerciali presenti nell’area di interesse. Attraverso il GeoDUC, presente sul sito dedicato al progetto, sarà infatti possibile caricare la storia, le peculiarità dell’attività commerciale e le diverse offerte commerciali in corso.

#spaziscoperti invece, è un’iniziativa ludico-partecipativa a cura dell’associazione “Esperimenti Architettonici” che intende coinvolgere i cittadini e i commercianti nella rigenerazione del tessuto urbano e nella riattivazione di spazi inutilizzati o abbandonati nel centro di Altamura attraverso la promozione del commercio di prossimità, della creatività e dell’artigianato. Si basa su un meccanismo di gioco che premia le azioni virtuose dei cittadini e dei commercianti. La partecipazione sarà aperta a tutti: chi invierà informazioni su uno o più spazi abbandonati o inutilizzati con il proprio smartphone, guadagnerà via via una serie di punti convertibili in buoni spesa da parte dei commercianti aderenti all’iniziativa. I locali segnalati durante la “caccia allo spazio” e ritenuti idonei, potranno essere destinati a temporay stores e spazi-vetrina. Subiranno in questo modo un processo di riattivazione diventando dei negozi temporanei a servizio dei commercianti che verranno individuati.

#spaziscoperti è un’iniziativa pensata per coinvolgere e fidelizzare l’intera comunità, con un’attenzione particolare rivolta alle giovani generazioni, incoraggiando la collaborazione tra i cittadini, in maniera tale da amplificare l’impatto dell’iniziativa e creare sinergia tra vari operatori economici.

Tutte le attività, in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, sono finanziate da contributi regionali e cofinanziate dal Comune di Altamura che ha costituito il DUC, iscritto nel Registro Regionale dei Distretti Urbani del Commercio dal 13 dicembre 2018.

In questa importante fase di attuazione del programma (la cui data di conclusione è prevista per il 5 giugno) è di primaria importanza il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti pubblici e privati chiamati a svolgere un ruolo attivo nel potenziamento della competitività del commercio locale.

Tutte le informazioni saranno reperibilisui canali social Facebook (DUC Altamura) e Instragram (@duc_altamura) e sul sito web www.altamura.smartduc.it.