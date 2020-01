Corsi gratuiti presso il centro polivalente per minori di via Londra

Sono aperte le iscrizioni per corsi e laboratori gratuiti presso il Centro Polivalente per Minori e Giovani in via Londra.

Le attività a cura dell’A.T.I. Cooperative Sociali Vivere insieme e Il Mondo che vorrei, sono rivolte a minori e giovani, di età compresa tra i 6 e i 24 anni, con priorità per la fascia d'età 6-18 e sono condotte da esperti di musica, informatica, teatro, danza e sport.

Sono attivi: il corso di karate (mercoledì dalle 18:30 alle 19.30 e sabato 16:30 alle 17:30) il laboratorio di arte e riciclo (tutti i giornidalle 16:00 alle 19:00) scuola di ballo (venerdì dalle 18:30 alle 19:30) corso di scacchi (lunedì dalle 17:30 alle 18:30) corso di canto (martedì dalle 17:30 alle 18:30).

L'accesso ai corsi è gratuito, presentando domanda di iscrizione direttamente presso il Centro di via Londra dalle 16:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato.

Il centro è uno spazio educativo-socio-culturale che offre ai ragazzi del territorio la possibilità di esperienze di socializzazione e di solidarietà interculturale, stimolando la costruzione di una rete educativa tra famiglia, territorio e servizi, rafforzando il processo esperienziale di crescita attraverso la collaborazione tra tutte le realtà educative del territorio con il coinvolgimento diretto degli stessi adolescenti, favorendo un migliore inserimento dei giovani nella vita sociale tramite un aumento delle conoscenze, delle possibilità e delle potenzialità individuali.