Si terrà a Bari, il prossimo mercoledì 29 gennaio, presso il Padiglione 152 della Regione Puglia, "25 FACTORY PER FARE IMPRESA IN PUGLIA”. La ItemHub di Altamura è capofila della H Hub Factory. Si tratta del lancio ufficiale delle 25 Factory selezionate da Estrazione dei Talenti, l’intervento con il quale l’amministrazione regionale, attraverso l’ARTI, finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione, rivolti a Team di aspiranti imprenditori innovativi. L'orario di inizio è fissato per le 10 e nel pomeriggio sarà attiva un’area info-point in cui le Factory saranno a disposizione per fornire informazioni agli interessati sui programmi di accompagnamento imprenditoriale.

L'evento vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali della Regione Puglia, tra le quali il Presidente Michele Emiliano, il Presidente di ARTI Vito Albino, il responsabile dell'intervento Factory Stefano Marastoni di tutte le Factory e di chiunque sia interessato.

La ItemHub a partire dalle ore 15 invita tutti, presso l'infopoint allestito per l'occasione, per illustrare quelli che sono i loro percorsi di incubazione ed accelerazione.

Questi i partners della H-Hub Factory:

#Farmalabor

#ItelTelecomunicazioni

#EuropeanCrowdfundingNetwork

#Siamosoci

#CampaniaNewSteel

#DEMIUniNa

#PoliBa

#ConfapiPuglia