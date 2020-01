Martedì 4 febbraio assemblea pubblica sul Bilancio Partecipativo

Martedì 4 febbraio, alle 18:00, si terrà nella sala consiliare di Palazzo di Città, l'assemblea pubblica sul bilancio partecipativo, riproposto per il secondo anno dall’Amministrazione Comunale che promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle politiche pubbliche locali ed in particolare, al bilancio del Comune di Altamura, cioè alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati per il 2020.

In particolare quest’anno si punterà sulle aree verdi della città.

Interverranno il Presidente del Consiglio Comunale Dionigi Loiudice, l'Assessora al Bilancio Teresa Pellegrino, il Dirigente del II Settore Francesco Faustino e la Sindaca di Altamura Rosa Melodia.

Coordinerà l'incontro l'Assessore alla Partecipazione Michele Cornacchia.