La BCC di Santeramo in Colle riceve il premio "Excellence Pugliesi 2020" Copyright: BCC Santeramo

Lo scorso 31 gennaio si è tenuta a Roma presso la Camera dei Deputati la consegna dei riconoscimenti alle eccellenze pugliesi nei vari ambiti di settore economico, dal turismo all’economia, alla cultura, all’imprenditoria, al sociale, all’arte culinaria.

Si tratta di un riconoscimento esclusivo a coloro che si sono distinti per la loro attività, una iniziativa di promozione del territorio promossa dalla “Associazione Oll Muvi”, iscritta al l’albo dei Pugliesi nel Mondo della Regione Puglia, con la condivisione della CIM, Confederazione Italiani nel Mondo presieduta dall’On. Angelino Sollazzo, presente alla manifestazione e dell’Associazione “Puglia Top of Quality”.

La manifestazione è stata presieduta dall’On. Nissoli Fucsia Fitzgerald, deputata eletta nella circoscrizione Estero – Nord e Centro America, che si è congratulata con i partecipanti.

Ha dato avvio alla premiazione il giornalista dott. Carlo Sacco il quale nel suo intervento introduttivo ha precisato che la Puglia ha un notevole bacino di valide persone ed imprese che si sono affermate in diversi settori.

Tra i premiati anche la Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle con la motivazione che la Banca si è contraddistinta per il sostegno alle imprese e alle famiglie del territorio in cui opera, rivolgendo maggiore attenzione ai servizi e rispondendo a quelle che sono le richieste della clientela.

Il premio è stato ritirato dal Presidente della BCC, dott. Costante Leone, che lo ha ricevuto dalle mani dell’On. Nissoli Fitzgerald.

Nel suo intervento, il dott. Costante Leone, dopo aver ringraziato per essere stati onorati per il riconoscimento ricevuto, ha esposto una breve presentazione della Banca che guarda al futuro per portare avanti con grande impegno ed onestà intellettuale che la contraddistingue, il proprio messaggio nel territorio pugliese.